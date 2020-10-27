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Sokak ortasında önce kalçasından sonra boynundan bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 kişi arasında 35 bin dolarlık pasaport uzatma parası yüzünden kavga çıktı.

Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 kişi arasında 35 bin dolarlık pasaport uzatma parası yüzünden kavga çıktı. Pasaport uzatması için verdiği paranın karşılığını almadığını öne süren kişi, sokak ortasında bıçakla dehşet saçtı. Arkasından geldiği şahısın, önce kalçası sonra boynunda bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Merkez Mahallesi 1104 Sokak’ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Mohammed Omar, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken arkasından gelen aynı ülke vatandaşı Umir Tahir tarafından kalça ve boynundan bıçakla yaralandı. Saldırı şokunu atlayan Tahir daha sonra saldırganı yumruklayarak darp etti. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kavga sonrası olay yerine intikal eden Esenyurt Asayiş Ekipleri ve Özel Harekat Ekipleri şahısları etkisiz hale getirdi. Yaralanan Omar için 112 ekibine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıkları Mohammed Omar’ı hastaneye kaldırırken, polisler de saldırgan Umir Tahir’i gözaltına aldı. Tahir, ilk ifadesinde Omar’a pasaportunu uzatması için 35 bin dolar verdiğini ancak, parasının karşılığını alamadığı için sinirlenince bıçak kullandığını öne sürdü. Soruşturmaya devam ediliyor.

Olay güvenlik kamerasında
Sokak ortasında gerçekleşen olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mohammed Omar, sokakta arkadaşıyla sohbet ederken arkadan gelen Umir Tahir, önce bacağına sonra boynuna bıçak salladığı görülüyor. Daha sonra Mohammed Omar saldırıyı durdurarak, Tahir’i darp ettiği kameralara yansıyor. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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