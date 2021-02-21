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  4. Sokak ortasında pitbull dehşeti! Küçük kızı böyle kurtardı

Sokak ortasında pitbull dehşeti! Küçük kızı böyle kurtardı

21.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'de pitbull saldırısına uğrayan bir kız çocuğu başından yaralanarak kanlar içinde kaldı. Küçük kızı yoldan geçen bir vatandaş güçlükle kurtarabildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde kız çocuğu yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan kızı yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.

İHA

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