Sokak ortasında pompalı dehşeti

Esenyurt’ta sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişi kameralara yansıdı. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 918’inci Sokak’ta Rıdvan D. isimli zanlı, elindeki pompalı tüfekle husumetli olduğu N.Ü.’nin evine geldi. Eve doğru rastgele ateş açan zanlı, küfürler etmeye başladı. Büyük korku yaşayan mahalleli, saldırganı cep telefonu ile görüntüleyerek polise haber verdi. Sokağa gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rıdvan D.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlendi.

