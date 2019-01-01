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Sokak ortasında pompalı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 01:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.  Olay saat 21.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta meydana geldi.

Sokak ortasında pompalı saldırı: 1 yaralı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay saat 21.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 17 yaşındaki Ahmet D., içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu plakasız bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Ahmet D. ağır yaralandı. Zanlı ise otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak ortasında pompalı saldırı: 1 yaralıSokak ortasında pompalı saldırı: 1 yaralıSokak ortasında pompalı saldırı: 1 yaralı

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