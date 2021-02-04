HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

04.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

İzmir’de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek’in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Metin Zeybek’in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi.Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek’in katil zanlısı yakalandı.

İzmir’de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek’in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.
27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Metin Zeybek’in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi.
Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek’in katil zanlısı yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheliler U.K. ve S.B.’nin saklandıkları adresleri tespit ederek harekete geçti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan U.K. ve S.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu açıklandıTürkiye'nin 2020 yılı nüfusu açıklandı
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Koronavirüste sinsi tehlike! Hafif atlatanların yüzde 60'ında tespit edildi

Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri'nden flaş 'Boğaziçi' açıklaması!

2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Üniversiteler 15 Şubat'ta açılır mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.