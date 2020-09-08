HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı

Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, eşi Remziye Yoldaş'ı (29), sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan cezaevi firarisi Veysi Yoldaş (31), kaçtığı İzmir'de yakalandı. Katil zanlısı koca, Diyarbakır'a getirilerek, sorguya alındı.

Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı

Olay, 28 Ağustos akşamı Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş, 1 kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca...
ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca...
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Evden çıkanlara kimse inanamadı
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı!Evden çıkanlara kimse inanamadı
Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın
Zarar büyük! 'Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın'
Van'da heyecanlandıran keşif! Urartu kadınına ait mezar...
Van'da ortaya çıktı! Heyecanlandıran keşif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.