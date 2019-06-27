Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Mert Emre Karagöz'ün ailesi ve yakınları da duruşmaya katıldı. Söz verilen baba Nihat Karagöz "Herşey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadadır. Davacıyım. En yüksek cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çocuğum bunu haketmemişti. Okuldan eve geliyordu. İlim yolunda şehit oldu. Ben onu saat 16.00'da evimde beklerken morgda gördüm. Hala neden öldürüldüğünü anlamış değilim" dedi.

"BİR AN DÜŞÜNCESİZCE YAPTIĞIM HATA NETİCESİNDE HAYATIMI KARARTTIM. PİŞMANIM"

Sanık M.K. "Silahı, silahlara olan merakım ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere almıştım. Ben bu silahla ne Mert Emre Karagöz'ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmedim. Suç işlemek istemedim. Suç işleme kastım yoktur. Olay günü tesadüfen yolda yürüyen Mert Emre Karagöz'ü görünce arkadaşları ile yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim ve onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.