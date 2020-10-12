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  4. Sokak ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! Kimse ayırmadı

Sokak ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! Kimse ayırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Erkeklerin film gibi izlediği kadın kavgasını cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş ise 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek olayı kaydetmeye devam etti.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu. Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi. Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.

Kavganın alevlendiği sıralarda ‘Allah Allah’ diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de ‘bu adamlar niye ayırmıyor’ diyerek tepki gösterdi.

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(İHA)

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