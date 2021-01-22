Sokak ortasında saldırıya uğrayan kardeşler hastanelik oldu

Samsun’da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan Iraklı 2 kardeş yaralandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Zaid A.A.A (22) ve kardeşi Othman A.A.A.(19) cadde üzerinde yürürken kimliği belirsiz 5 kişinin saldırısına uğradı. Bıçaklanan Zaid A.A.A ve darp edilen kardeşi Othman A.A.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kardeşler kendilerine saldıran şahısları tanımadıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

