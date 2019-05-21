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Sokak ortasında sandalyeler ile kavga ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle kavga eden iki kişi birbirine sandalyeler ile vurdu.

Sokak ortasında sandalyeler ile kavga ettiler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle kavga eden iki kişi birbirine sandalyeler ile vurdu. Kavgayı araya giren mahalleli sonlandırdı.
Olay, akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Hacı Salih Sokak'ta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi bir anda kavga etmeye başladı. Mahalle sakinleri durumu fark edince ikiliyi ayırdı. Aradan bir süre geçtikten sonra iki kişi tekrar kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle ikili esnafın kaldırım üzerine bıraktığı sandalyeleri alarak birbirlerine vurdu. Bir süre devam eden kavgayı yine araya girenler sonlandırdı. Kavga eden iki kişi daha sonra sokaktan uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında sandalyeler ile kavga ettilerSokak ortasında sandalyeler ile kavga ettilerSokak ortasında sandalyeler ile kavga ettilerSokak ortasında sandalyeler ile kavga ettiler

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