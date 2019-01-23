Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp kaçırmaya çalıştı!

Sapığın yanından kaçarak uzaklaşan E.Ş. adlı kız çocuğu, durumu babasına anlatınca olay polis ekipleri de dahil oldu. Adamın izini süren güvenlik güçleri, sapığın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi.
Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi.
Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı.
Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi.
Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan olayda adamın küçük kıza ulaşmaya çalıştığı, kucaklayarak kaçırmaya uğraştığı görülüyor.
Adama direnmeye devam eden küçük kız, kendisini kaçırmaya çalışan kişinin elinden kurtularak hızla uzaklaşmayı başarıyor.
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