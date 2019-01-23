HABER

Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp kaçırmaya çalıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

Samsun'daki İlkadım ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişi kameralara yakalandı. Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam güvenlik kameralarını unutunca yakayı ele verdi. Gündüz vakti sokak ortasında 11 yaşındaki kızı kucaklayarak kaçırmaya çalışan sapık, küçük kızın çabaları sonucu amacına ulaşamadı.

Sapığın yanından kaçarak uzaklaşan E.Ş. adlı kız çocuğu, durumu babasına anlatınca olay polis ekipleri de dahil oldu. Adamın izini süren güvenlik güçleri, sapığın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi.
Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi.
Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı.
Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi.
Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan olayda adamın küçük kıza ulaşmaya çalıştığı, kucaklayarak kaçırmaya uğraştığı görülüyor.
Adama direnmeye devam eden küçük kız, kendisini kaçırmaya çalışan kişinin elinden kurtularak hızla uzaklaşmayı başarıyor.
İşte o anlar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun kaçırmak

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan adam yakalandı!

Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan adam yakalandı!

Meteoroloji'nin uyarısı alarma geçirdi! Belediyeden anons yapıldı

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Son dakika! RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu! Ebubekir Şahin kimdir?

İstifa depremi yaşanmıştı... RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu!

Tam o an... Nefes kesti

Tam o an... Nefes kesti

Dondurucu soğukta atlarıyla yüzüyorlar

Dondurucu soğukta atlarıyla yüzüyorlar

Deprem haritası değişti mi? Ahmet Ercan açıkladı: Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van...

Deprem haritası değişti iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.