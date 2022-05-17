Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Modeller saç saça baş başa kavga etti, görenler gözlerine inanamadı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Modeller saç saça baş başa kavga etti, görenler gözlerine inanamadı

17.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz modeller Crystal Foster ve Beth Adams, Slovakya’nın başkenti Brastislava’da sokak ortasında birbirleriyle kavga etti. Gece kulübünün çıkışında güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia eden Crystal Foster’ı sakinleştirmeye çalışan model arkadaşı genç kadının sinirli tavrından nasibini aldı. İkili arasındaki diyalog kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Slovakya’nın başkenti Brastislava’da bir gece kulübüne promosyon partisi için giden modeller Crystal Foster ve Beth Adams hiç kimsenin beklemediği bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı. Foster o gün yaşadıklarını, “Slovakya’da bir promosyon partisindeyken birkaç güvenlik görevlisinin saldırısına uğradım. Bana bir tokat atınca benim sinirlerim gerildi ve bir anda saldırganlaştım. Beth beni sakinleştirmeye çalıştı. Kendimizi saçma bir kavganın ortasında bulduk” dedi.

OnlyFans modelinden herkesi şaşırtan açıklamada! “Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum”OnlyFans modelinden herkesi şaşırtan açıklamada! “Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum”

ÇEVREDEKİLER AYIRMAYA ÇALIŞMADI

2

Slovakya’nın televizyon kanallarından biri olan Novy Cas’te görüntülerin paylaşılması üzerine modellerin kavgası sosyal medyada popüler oldu. Birbirlerini iterek yere düşüren ve o anlarda yumruklarını devam ettiren modelleri çevredekiler ayırmaya çalışmadı. Polisin olay yerine gelmesinden sonra ifadeleri alınarak ilk uçakla ülkelerine geri gönderilen modeller kavgada fiziksel olarak yara aldıklarını söylediler.

4

Twitter hesabından kavgaya dair bir paylaşım yapan Beth ise, “Bu sabah polis tarafından sorgulanmak muhteşemdi.” notunu ekledi.

İdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürperttiİdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürpertti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadıAkıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı
Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”
“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.