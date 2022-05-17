Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Modeller saç saça baş başa kavga etti, görenler gözlerine inanamadı

Slovakya’nın başkenti Brastislava’da bir gece kulübüne promosyon partisi için giden modeller Crystal Foster ve Beth Adams hiç kimsenin beklemediği bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı. Foster o gün yaşadıklarını, “Slovakya’da bir promosyon partisindeyken birkaç güvenlik görevlisinin saldırısına uğradım. Bana bir tokat atınca benim sinirlerim gerildi ve bir anda saldırganlaştım. Beth beni sakinleştirmeye çalıştı. Kendimizi saçma bir kavganın ortasında bulduk” dedi.

ÇEVREDEKİLER AYIRMAYA ÇALIŞMADI

Slovakya’nın televizyon kanallarından biri olan Novy Cas’te görüntülerin paylaşılması üzerine modellerin kavgası sosyal medyada popüler oldu. Birbirlerini iterek yere düşüren ve o anlarda yumruklarını devam ettiren modelleri çevredekiler ayırmaya çalışmadı. Polisin olay yerine gelmesinden sonra ifadeleri alınarak ilk uçakla ülkelerine geri gönderilen modeller kavgada fiziksel olarak yara aldıklarını söylediler.

Twitter hesabından kavgaya dair bir paylaşım yapan Beth ise, “Bu sabah polis tarafından sorgulanmak muhteşemdi.” notunu ekledi.



