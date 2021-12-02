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  4. Sokak ortasında silahlı çatışma! Böyle izlemişler

Sokak ortasında silahlı çatışma! Böyle izlemişler

02.12.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koceli'nin Gebze ilçesindeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun çatıştığını gören bir vatandaşın ekiplere haber vermesi sonucu olay yerine giden görevliler, konu hakkında araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte 3 kişinin yaralandığı çatışmadan görüntüler...

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut E. (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

UZAKTAN TARTIŞIP SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Öte yandan sokak ortasındaki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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