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Sokak ortasında silahlı çatışma! Korku dolu anlar kamerada

03.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Fatih'te dükkan satışı konusunda hisse anlaşmazlığı yaşayan taraflar, keşif için gelen bilirkişi ekibinin önünde silahlı çatışmaya girdi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çatışma anları ile bu sırada yaralanan kişinin yerde yatarken tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte detaylar...

Sokak ortasında silahlı çatışma! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı binada bulunan 3 dükkanın satışı konusunda uzun süredir hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Üzeyir Uygur ve Erol Selçuk, olayın çözülmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dükkanların keşfi için bilirkişi atadı. Dün sabah saatlerinde bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürürken, Üzeyir Uygur ve Erol Selçuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında 3 kişi yaralandı. Olayda Üzeyir Uygur ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Erol Selçuk ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan ekipler, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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"HERŞEY BİLİRKİŞİ EKİBİNİN YANINDA OLDU"

Aynı sokakta giyim mağazası bulunan Mehmet Karatekin, "Burada bir hisse anlaşmazlığı var. Adamlar geldi tartıştılar. Hisse anlaşmazlığı. Üzeyir ağabey ile karşı taraf birbirini vurdu. Biri ağır yaralı, toplamda 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdık. Dükkan satışıyla alakalı tartışma uzun süredir var. Biri '2 hisse benim' diyor, diğeri '3 benim' diyordu. Bugün sabah keşif için gelmişlerdi. Burada birbirlerini görünce tartışıp, birbirlerine sıktılar. Herşey bilirkişi ekibinin yanında oldu, onlar çıkıyorlardı" dedi.

"ARALARINDA HİSSE ANLAŞMAZLIĞI VARDI"

Görgü tanığı Mehmet Tarhan ise, "Sabah buradaki iki dükkan için keşife geldiler. Aralarında hisse anlaşmazlığı vardı daha doğrusu, aralarında anlaşamıyorlardı, keşif de gelmişti. Burada nasıl olduysa kavga çıktı. Birbirlerini vurdular. Dükkan için, başka birşey yok. İkisi de aynı memleketli ikisi de tekstilci. Şuan Üzeyir Uygur'un yaralı olduğunu biliyoruz. Zaten biz kendimiz arabaya bindirdik. Karşı tarafta kaç yaralı var bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

YARALIYA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Sokakta çıkan silahlı çatışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Taraflar birbirlerine ateş ederken, yaralı olarak yere düşen Üzeyir Uygur'un tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.Çevredekilerin yardım ettiği Üzeyir Uygur tedavi altına alındı.

(DHA)

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