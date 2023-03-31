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Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

31.03.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda, husumetli oldukları iddia edilen 5 kişinin sokak ortasındaki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Hasımlar karşılıklı ateş ettiği sırada ATM’den para çeken bir öğretmen bacağından vuruldu. Saldırganlardan birinin karnından yaralandığı çatışmada seken bir başka kurşun, iş yerinin cam kapısını parçaladı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay, Kasımpaşa Kızılay Meydanı Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda sohbet eden 5 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeye varan tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü. Grup içindeki bir kişi belinden silahını çıkararak hasımlarına ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayanlar kurşunların hedefi olmamak için kaçarken, içlerinden biri yanında getirdiği tabancayla karşılık verdi.

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Hasımların birbirine ateş ettiği sırada seken kurşunlardan biri o sırada ATM’den para çeken ve öğretmen olduğu öğrenilen Abidin D.’nin bacağına isabet etti. Hasımlardan M.K.’nın da karnından yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri de yolun karşısındaki bir iş yerinin cam kapısını parçaladı. Kısa süre içinde yaşanan çatışmanın ardından hasımlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çevrede arama yaptı. Karnından vurulmasına rağmen yaralı halde olay yerinden kaçan saldırgan M.K. kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı saldırgan M.K. ameliyata alındı.Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Silahlı çatışma

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