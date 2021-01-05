HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

05.01.2021 08:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt mahallesinde meydana eldi. Berkan Y aralarında daha önceden husumet bulunan Rüstem G ile karşılaştı.
İki grup arasında tabanca ve tüfeğin kullanıldığı silahlı kavga çıktı. Rüstem G yanında bulundurduğu silah ile Berkan Y’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Daha sonra Rüstem G., olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Berkan Y., Şevket Yılmaz Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi polisler yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık bir saat sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonuİstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Hicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşuHicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşu
1/

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Kocaeli'de dehşet! Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Ayrıldığı eşini, çocuklarının gözü önünde katletti

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

İSKİ su kesintisi 5 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Adana'da korkunç iddia! Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Elektrik kesintisi listesi 5 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

5 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

Mehmetçik görür görmez koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.