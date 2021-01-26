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Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

26.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçtan silahla ateş açılması neticesinde 2 kişi vurularak yaralandı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otopark kısmında meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçtan silahla ateş açılması neticesinde 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye gelen bir araçta bulunan şahıslar tarafından silahla, Ali İmran A.’ya ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği Ali İmran A. ve bu sırada caddede yürüyen Mert Ünsal O. isimli vatandaş yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.

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