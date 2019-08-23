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Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi.

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Tekirdağ’da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Zengin Caddesi’ndeki işletmesini açmak için dükkanına gelen Mustafa S., kimliği henüz bilinmeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Mustafa S., sürünerek civardaki bir esnafın dükkanına girdi. Saldırının duyulmasının ardından paniğe kapılan saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Mustafa S., civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mustafa S.’nin saldırıdan sürünerek kaçışı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

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