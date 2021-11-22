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Sokak ortasında silahlı saldırı! Polis saldırganın peşinde

22.11.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki Hasan D., hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan yaralı halde kurtulan Hasan D., tedavi altına alınırken, polis saldırganın bulunması için arama başlattı.

Sokak ortasında silahlı saldırı! Polis saldırganın peşinde

Olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hasan D.’yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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yangın Manisa
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