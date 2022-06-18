HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında şoke eden kavga! Görüntülendiklerini anlayınca bakın ne yaptılar

Sokak ortasında şoke eden kavga! Görüntülendiklerini anlayınca bakın ne yaptılar

18.06.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sokak ortasında kavga eden İngiliz kadınlar ve bir Türk erkek, görüntülendiklerini anlayınca kendi kavgalarını bırakıp muhabire saldırarak telefonunu kırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece yarısı Uzunyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Güldemet Kızıl, sokak ortasında 2 İngiliz ve bir Türk erkekten oluşan bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kızıl’ın kendilerini görüntülemesine sinirlenen şahıslar kendi kavgalarını bırakıp, muhabire saldırdı.

11

MUHABİRİN TELEFONUNU KIRDILAR

Kızıl’ın elindeki cep telefonunu alan şahıslar telefonu yere atıp kırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da olaya müdahale etmesi ile şahıslar bölgeden uzaklaştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Muhabir Kızıl’ın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından adreslerinden alınan şüpheliler emniyete getirildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?
Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!
İBB’nin Kent Lokantası açıldı! 4 çeşit yemek 29 TL...İBB’nin Kent Lokantası açıldı! 4 çeşit yemek 29 TL...
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

Yasak aşkının kocasına yaptıkları "pes" dedirtti

Yasak aşkının kocasına yaptıkları "pes" dedirtti

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.