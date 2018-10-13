HABER

Sokak ortasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Osman Kaya (29), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak edilerek öldürüldü.

Sokak ortasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Osman Kaya (29), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak edilerek öldürüldü.
Olay akşam saatlerinde, Gaziler Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. Osman Kaya, henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Üzerindeki tabancayı çıkartan kişi, Osman Kaya'nın göğsüne 2 el ateş etti. Yere yığılan Osman Kaya'yı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Osman Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, Osman Kaya'yı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında tartışma kanlı bitti: 1 ölüSokak ortasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Eşini 9 yerinden bıçaklayan kişiye tahliye kararına başsavcılıktan itirazEşini 9 yerinden bıçaklayan kişiye tahliye kararına başsavcılıktan itiraz
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndüDenizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.