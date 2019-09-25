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Sokak ortasında tartıştığı bayanı bıçaklayıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bayan sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Sokak ortasında tartıştığı bayanı bıçaklayıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bayan sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hülya Ü. Bursa’ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Hülya Ü ile henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu şahıs bayanı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hülya Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. . Polis, her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor.
Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Sokak ortasında tartıştığı bayanı bıçaklayıp kaçtı

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