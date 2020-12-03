HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı

Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı

03.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştıkları şahsı sokak ortasında darp ederek öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Olay, 1 Aralık tarihinde saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştıkları şahsı sokak ortasında darp ederek öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Olay, 1 Aralık tarihinde saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi. Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karışan 3’ü kadın 8 kişinin kimliklerini belirlendi. K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K, ve R.Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., S.K., T.K. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ve R.Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Bebekken yüzü yanan Dilara'nın annesinden yardım çağrısıBebekken yüzü yanan Dilara'nın annesinden yardım çağrısı
Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler...Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler...
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'koronavirüs' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'koronavirüs' çağrısı

Sokak ortasında tartıştıkları kişiyi darp ederek öldürdüler! Yeni gelişme

Sokak ortasında tartıştıkları kişiyi darp ederek öldürdüler! Yeni gelişme

Konya'da koronavirüs denetimi! Gizli bölmede yakalandılar

Konya'da koronavirüs denetimi! Gizli bölmede yakalandılar

Bebekken yüzü yanan Dilara'nın annesinden yardım çağrısı

Bebekken yüzü yanan Dilara'nın annesinden yardım çağrısı

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Yunanistan heyeti, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katılmadı

NATO’daki toplantılara 'Yunanistan' engeli

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.