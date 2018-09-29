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SOKAK ORTASINDA TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA Kağıthane’de iki kişi sokak ortasında tekme-tokat kavga etti.

İstanbul DHA
Kağıthane’de iki kişi sokak ortasında tekme-tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürüde büyüyerek kavgaya dönüştü. Suriyeli olduğu belirtilen iki kişi tekme-tokat birbirlerine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Kavgadan görüntü
-Detaylar

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