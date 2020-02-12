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  4. Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada

Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilen Atilla Karapınar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta meydana geldi.

SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

İddiaya göre, Atilla Karapınar (42) alacaklı olduğu kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önü kesilerek sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen Karapınar başından yaralandı. Atilla Karapınar'ı darbeden şüpheliler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Karapınar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Atilla Karapınar'ın bir araçtan inen 3 kişi tarafından önünün kesilmesinin ardından yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darbedildiği yer alıyor.

(DHA)

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Denizli kavga

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