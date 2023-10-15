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Sokak ortasında vahşet! Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

15.10.2023 18:32 | Son Güncelleme:
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Batman'da dehşet dolu anlar yaşandı. Eniştesi Vahdettin Güneş'i 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde darbedip, tabanca ile öldüren Rıdvan Göçmen, tutuklandı.

Sokak ortasında vahşet! Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

Batman'da sokak ortasında vahşet yaşandı. Olay, dün Cudi Mahallesi 3531'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi Rıdvan Göçmen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Göçmen, 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olay sonrası, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 13 yaşındaki çocuk da ifadesi için emniyete götürüldü.

Güneş'in cenazesi toprağa verilirken, Rıdvan Göçmen işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vahdettin Güneş'in daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamak suçundan tutuklandığı, 13 Nisan'da ise serbest bırakıldığı belirtildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Batman dehşet tabanca

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