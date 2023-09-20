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Sokak ortasında vahşet: O anlar kamerada! Haraç vermeyi reddedince... Esnafı av tüfeğiyle öldürdü

20.09.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin (30), haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasında vahşet: O anlar kamerada! Haraç vermeyi reddedince... Esnafı av tüfeğiyle öldürdü

Korkunç olay, 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi.

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SOKAK ORTASINDA VURUP KAÇTI

Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

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Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı.

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Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı.

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Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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