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Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, Emine Nuyan (35), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurularak, yaşamını yitirdi.

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde, Emine Nuyan (35), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurularak, yaşamını yitirdi. Olay, saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 mermi isabet eden Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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