Sokak ortasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! Şampuanı aldı ve...

Rize'de sıcak hava bir süredir etkili olurken vatandaşların da sıcaklardan bunalmasına yol açtı. Sıcak havanın ardından yağmur yağması ise vatandaşları sevindirdi. Pek çok kişi gibi sıcaklıklardan bunalan bir vatandaşın yağmur sevincini gösterme yöntemi ise şaşkınlık yarattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

YAĞMURUN ALTINDA YIKANDI

Söz konusu görüntülerde vatandaşın yağmurun altında yıkandığı görüldü. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (İHA)



