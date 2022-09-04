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  4. Sokak ortasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! Şampuanı aldı ve...

Sokak ortasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! Şampuanı aldı ve...

04.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurun başkenti Rize’de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması çok sayıda vatandaşın bunalmasına yol açtı. Yağmurun yağmasıyla bütün vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken bir vatandaşın sokak ortasında yaptığı ise herkesi şaşkına çevirdi. O anların bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüntülerde vatandaş, şampuanla sokak ortasında duş aldı.

Rize'de sıcak hava bir süredir etkili olurken vatandaşların da sıcaklardan bunalmasına yol açtı. Sıcak havanın ardından yağmur yağması ise vatandaşları sevindirdi. Pek çok kişi gibi sıcaklıklardan bunalan bir vatandaşın yağmur sevincini gösterme yöntemi ise şaşkınlık yarattı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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YAĞMURUN ALTINDA YIKANDI

Söz konusu görüntülerde vatandaşın yağmurun altında yıkandığı görüldü. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Rize
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