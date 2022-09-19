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  4. Sokak ortasında yaşlı adamı döven kişiye şok! Tekme tokat dayak yedi

Sokak ortasında yaşlı adamı döven kişiye şok! Tekme tokat dayak yedi

19.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren bir kavga yaşandı. Yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Beyin kanaması geçirdiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırılırken, polisin müdahale ederek dağıttığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında yaşlı adamı döven kişiye şok! Tekme tokat dayak yedi

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir adamı dövdü.

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Şahsın adamı dövdüğünü gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Bu kez de şahıs ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

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YAŞLI ADAMI DÖVEN KİŞİYE DAYAK

Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, yaşlı adamı döven şahsa saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa, bir süre yumruk ve tekme atıldı.

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Olay sonucunda taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ayrılırken, kulağından kan geldiği öğrenilen şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şahsın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olayla ilgili tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kavga dayak
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