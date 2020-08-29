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Sokak ortasında yolunu kesip darp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

Samsun’da iki şahıs yol keserek bir kişiyi darp etti ve araçlara zarar verdi.

Samsun’da iki şahıs yol keserek bir kişiyi darp etti ve araçlara zarar verdi. Gençlerin kavgası çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Samsun’da genç yaşta şahıslar arasında sebebi bilinmeyen bir kavga yaşandı. Motosikletle gelen iki genç şahıs, bir başka gencin yolunu keserek darp etti. Tekme ve yumruklarla saldıran iki şahıs, diğer genci çevredeki otomobillerin üzerine de yatırarak evire çevire dövdü. Kavga esnasında çevredeki 2 araç zarar gördü.
Direnmeye çalışan gencin yardımına çevredekiler koştu. Olay polis ekiplerine haber verildi. Yolu kesilip dövülen genç ve araçları zarar gören vatandaşlar motorlu iki genç şahıstan şikayetçi oldu. 2 genç şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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