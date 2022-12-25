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  4. Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga ettiler! Şoke eden o anlar kamerada

Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga ettiler! Şoke eden o anlar kamerada

25.12.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir grup genç arasındaki şoke eden kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından kayda alındığı belirtilen görüntülerde ise gençlerin yumruk yumruğa kavga ettiği, bir genç kızın da yerde yatan şahsı tekmelediği görüldü.

Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga ettiler! Şoke eden o anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençler yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

YERDE YATANA TEKME ATTI

Sesleri duyan vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, iki gencin birbirlerine yumruk ve tekme atmaya çalıştığı, bağıran bir genç kızın yerde yatan birine tekme attığı, sesleri duyan bazı vatandaşların da dışarıya çıkarak gençleri izlediği görüldü.

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Gençler bir süre kavga ettikten sonra bölgeden ayrıldı. (İHA)

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Düzce kavga

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