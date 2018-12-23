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Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliye

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi sokak ortasında tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliye

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi sokak ortasında tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan, evli ve 3 çocuk sahibi inşaat işçisi Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ümit Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ümit Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hasan Gültepe'nin cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan Ümit Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan Ümit Ö., bugün adliyeye sevk edildi.
KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ
Öte yandan Hasan Gültepe'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gültepe'nin cenazesi, öğle vakti sonrası kılınan namazın ardından merkeze bağlı kendi köyü olan Gümüşdere'de toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyeSokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyeSokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliye

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