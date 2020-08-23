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Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli daha yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Samsun'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurup, darbettikten sonra tabanca ve tüfek ile ateş ederek, öldüren ve olay yerinden geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Cemil G.’nin de yaralanmasına neden olan 2 firari şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor.

Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli daha yakalandı

Olay, 20 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Hüsame Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar, kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedaviye alındı.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK YAKALADI

Olayın ardından kimlik tespiti yapan polis, şüphelilerden Engincan D.’yi (24) kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer şüpheli Emrecan E.’nin (20) de Canik ilçesine bağlı Yenimahalle'de saklandığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Emrecan E.'yi havaya ateş açarak, durdurup, yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Engincan D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emrecan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cinayet Bürosu ekipleri, firari C.Ş. ve C.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren 2 firari şüpheli ise her yerde aranıyor.

DHA

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