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Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 01:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki Bülent Kama hayatını kaybetti.Olay, saat 22.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi, 1921.

Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki Bülent Kama hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi, 1921. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Bülent Katma (42) ile T.Ö. (45) sokak ortasında tartışmaya başladı. İkili arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ö, yanında bulunan tabanca ile Bülent Kama’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kama vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, T.Ö. 06 DZ 740 plakalı kamyonet ile olay yerinden uzaklaştı.Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafında yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Katma, hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Katma’nın cesedi savcının incelemesinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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