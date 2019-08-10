HABER

Sokak ortasındaki 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 23:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba ailenin cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehditler savurarak elindeki tüfeği ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunanlar ise "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli, vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor. Silahla sokak ortasında dehşet saçan şüphelinin kimliği henüz belirlenemediği ve firarda olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da sürücüleri denetlediEmniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da sürücüleri denetledi
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişiye gözaltıEvlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Porcshe'u karısına bıraktı

Porcshe'u karısına bıraktı

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.