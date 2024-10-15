Sokak röportajı ortaya çıktı! Esra Erol'u ölümle tehdit eden mürit: "Bomba gelecek size, öleceksiniz"

Kendilerine 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını veren 200 kişilik grup Mustafa Çabuk'u mehdi ilan etmişti! Sahte mehdi Çabuk'un 15 müridiyle gözaltına alınması üzerine müritlerinden biri olan Hasan adlı kişi Esra Erol'u ölümle tehdit ederek skandala imza attı. Hasan adlı şahsın aylar önce ilginç öneriler verdiği sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"TOP TÜFEKLERİYLE, SİSTEMATİK BİR SALDIRI"

Sokak54 adlı YouTube kanalının uzattığı mikrofona konuşan şahıs röportajda bir tür savaş beklentisinden söz edip "İstanbul'un eski adı nedir, Konstantine. Top tüfekleriyle, sistematik bir saldırıyla gelecek. Buraya atom bombası geldiği anda direkt yüksek dağlara çıkıp yanımıza çadır, yiyecek, battaniye, su çok önemli" dediği duyuldu.

"MEHDİYLE KONUŞUYORUM, BENİ DİNLEMEYEN HELAK OLUR"

"Mehdi" ile bizzat konuştuğunu söyleyen şahıs "İslam'da zaten belli; ahir zamanda gelecek olan mehdi aleyhisselam. Hadislerde zaten belli. O da çıktı, zuhur etti. Şu an Çanakkale'de. Ondan öğrendim bizzat. Konuşuyorum onunla. Ben şu anda bizzat kendisiyle konuşuyorum. Beni dinlemeyen helak olur, bu kadar." dedi.

"DAĞLARA ÇIKIN" ÇAĞRISI: SAVAŞI YÜKSEKLERDEN İZLEYİN DE ÖLMEYİN

İnsanlara yiyecek, erzak, su biriktirme çağrısında bulunan şahıs, "İnsanlar şimdiden başlasın yiyecek, su, erzak biriktirmeye, çadırını yanlarına koysunlar. Savaş başladığında yüksek bir dağa çıksınlar, beklesinler. Bomba gelecek kardeşim size, öleceksiniz! Size diyorum ki dağlara çıkın da ölmeyin, o savaşı yükseklerden izleyin de ölmeyin" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

ESRA EROL'U ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ: SEN CANIMI ALDIN, BEN DE SENİN CANINI ALACĞAIM

Sahne mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından ise aylar önce konuyu işlemeye başlayan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başlamıştı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi, Esra Erol'u ölümle tehdit etmişti. Hasan isimli mürit Erol'a "Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, sana söylüyorum benim canımla uğraşma." demişti.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMALARI, 'MEHDİYE BAĞLILIK' TÖRENLERİ...

Çanakkale'de Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Çabuk'un ulusa sesleniş konuşması yaptığı ve mehdiye bağlılık törenleri düzenlediği belirtilmişti. Ayrıca, kendilerini depremzede olarak göstererek Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladıkları ortaya çıkmıştı.