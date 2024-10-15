HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak röportajı ortaya çıktı! Esra Erol'u ölümle tehdit eden mürit: "Bomba gelecek size, öleceksiniz"

Sokak röportajı ortaya çıktı! Esra Erol'u ölümle tehdit eden mürit: "Bomba gelecek size, öleceksiniz"

15.10.2024 11:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'deki sahte mehdi Mustafa Çabuk'un foyası ortaya çıkınca Hasan adındaki müridi kendini kaybetti. Cani genç Semih Çelik'e öykünerek Esra Erol'a ölüm tehdidi yağdıran şahsa Esra Erol yanıt vermişti. O şahsın "Bomba gelecek size, öleceksiniz!" diyerek ilginç öneriler verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı.

Sokak röportajı ortaya çıktı! Esra Erol'u ölümle tehdit eden mürit: "Bomba gelecek size, öleceksiniz"

Kendilerine 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını veren 200 kişilik grup Mustafa Çabuk'u mehdi ilan etmişti! Sahte mehdi Çabuk'un 15 müridiyle gözaltına alınması üzerine müritlerinden biri olan Hasan adlı kişi Esra Erol'u ölümle tehdit ederek skandala imza attı. Hasan adlı şahsın aylar önce ilginç öneriler verdiği sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"TOP TÜFEKLERİYLE, SİSTEMATİK BİR SALDIRI"

Sokak54 adlı YouTube kanalının uzattığı mikrofona konuşan şahıs röportajda bir tür savaş beklentisinden söz edip "İstanbul'un eski adı nedir, Konstantine. Top tüfekleriyle, sistematik bir saldırıyla gelecek. Buraya atom bombası geldiği anda direkt yüksek dağlara çıkıp yanımıza çadır, yiyecek, battaniye, su çok önemli" dediği duyuldu.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 102947

"MEHDİYLE KONUŞUYORUM, BENİ DİNLEMEYEN HELAK OLUR"

"Mehdi" ile bizzat konuştuğunu söyleyen şahıs "İslam'da zaten belli; ahir zamanda gelecek olan mehdi aleyhisselam. Hadislerde zaten belli. O da çıktı, zuhur etti. Şu an Çanakkale'de. Ondan öğrendim bizzat. Konuşuyorum onunla. Ben şu anda bizzat kendisiyle konuşuyorum. Beni dinlemeyen helak olur, bu kadar." dedi.

"DAĞLARA ÇIKIN" ÇAĞRISI: SAVAŞI YÜKSEKLERDEN İZLEYİN DE ÖLMEYİN

İnsanlara yiyecek, erzak, su biriktirme çağrısında bulunan şahıs, "İnsanlar şimdiden başlasın yiyecek, su, erzak biriktirmeye, çadırını yanlarına koysunlar. Savaş başladığında yüksek bir dağa çıksınlar, beklesinler. Bomba gelecek kardeşim size, öleceksiniz! Size diyorum ki dağlara çıkın da ölmeyin, o savaşı yükseklerden izleyin de ölmeyin" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 103507

ESRA EROL'U ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ: SEN CANIMI ALDIN, BEN DE SENİN CANINI ALACĞAIM

Sahne mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından ise aylar önce konuyu işlemeye başlayan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başlamıştı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi, Esra Erol'u ölümle tehdit etmişti. Hasan isimli mürit Erol'a "Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, sana söylüyorum benim canımla uğraşma." demişti.

1

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMALARI, 'MEHDİYE BAĞLILIK' TÖRENLERİ...

Çanakkale'de Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Çabuk'un ulusa sesleniş konuşması yaptığı ve mehdiye bağlılık törenleri düzenlediği belirtilmişti. Ayrıca, kendilerini depremzede olarak göstererek Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladıkları ortaya çıkmıştı.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 115018

Ölüm tehdidi almıştı! Esra Erol canlı yayında açıklama yaptı! Ölüm tehdidi almıştı! Esra Erol canlı yayında açıklama yaptı!
Sahte mehdi ve müritlerine operasyon Sahte mehdi ve müritlerine operasyon
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Mehdi
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

Bahçeli'den Kurtulmuş'a ağır sözler! Terörist başına da çağrı yaptı

Bahçeli'den Kurtulmuş'a ağır sözler! Terörist başına da çağrı yaptı

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

Minik şifa deposu: Bir bardak tüketen hastalık yüzü görmüyor

Minik şifa deposu: Bir bardak tüketen hastalık yüzü görmüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.