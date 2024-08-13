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Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Y. için talimat! Özgür Özel'den 'serbest bırakılsın' çağrısı: Kabul edilebilir değil

13.08.2024 17:48
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İzmir'de Dilruba Y. adlı kadın son zamanların en çok konuşulan röportajlarından birine imza attı. Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan kadın, Türkiye'de Instagram yasağına tepki gösterirken kullandığı ifadeler nedeniyle tartışılırken tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel'den ise Dilruba Y.'nin tutuklanmasına sert tepki geldi! Özgür Özel konuyla ilgili bir de talimat verdi.

Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Y. için talimat! Özgür Özel'den 'serbest bırakılsın' çağrısı: Kabul edilebilir değil

Instagram'ın Türkiye'de 8 gün boyunca erişime engellenmesinin yankıları sürüyor. En yaygın sosyal medya platformlarından birinin BTK kararıyla bir günde kapatılması tartışmaları beraberinde getirdi. Bu karara sert tepki gösterenlerden biri de Dilruba Y. adlı kadın oldu.

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"BİR AKŞAM ÇAT DİYE 'KAPATTIM, OLDU' OLMAZ"

İzmir'deki bir sokak röportajında karara tepkisini dile getiren Dilruba Y., Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümeti de sert şekilde eleştirdi. Dilruba Y. ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etti.

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GÖZALTINA ALINDI, SAATLER SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Röportaj sosyal medyada hızla yayılıp ses getirdi. Gözaltına alınan Dilruba Y. ise çok geçmeden tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kararın gerekçesi olarak ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçları belirtildi.

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ÖZGÜR ÖZEL: SİYASETÇİLERİN ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMASI DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR

Sosyal medyada çok konuşulan röportaj siyasetin gündemine de taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.'nin tutuklanmasını "Kabul edilemez" diyerek eleştirdi.

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"ELBETTE SEÇMENLERİN SİYASİ TERCİHLERİNE HAKARET TASVİP EDİLMEZ"

Dilruba Y.'nin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan Özel şöyle konuştu:

"Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır."

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TALİMAT VERDİ

DHA'nın aktardığına göre Özgür Özel’in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin adli süreci takip ettiği belirtildi.

Verdiği röportaj olay olmuştu! O kadın tutuklandı Verdiği röportaj olay olmuştu! O kadın tutuklandı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Instagram sokak röportajı
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