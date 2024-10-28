Sokak röportajında Atatürk'e küfür! Çirkin sözlere sosyal medyadan tepki yağıyor: Cahillik

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Youtube üzerinden yayın yapan 'Sarı Mikrofon' adlı kanal Hatay'da bir sokak röportajı gerçekleştirdi.
Röportaj sırasında bir şahsın yanına yaklaşan muhabir, şahsa "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Atatürk'ün hiçbir özelliğini taşımadığını söyleyen şahıs daha sonra ise tepki çeken ifadeler kullandı. Kendisini 'Anti-kemalist' olarak tanımlayan şahıs Atatürk'ü hiç sevmediğini de sözlerine ekledi.
Şahsın bu sözlerinden sonra muhabir "Ama ülkemizi kurtardı" dedi. Bunun üzerine şahıs ise "Size öyle geliyor abi, Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre öyle bilmiyorum artık" diyerek Atatürk'ün, Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktığını iddia etti.
Sözlerini daha da çirkinleştiren şahıs son olarak, "Anası babası belli değil yani" diyerek Atatürk'e küfretti.
Şahsın bu çirkin ifadelerine ise sosyal medyadan tepki yağıyor. Bazı vatandaşlar bu açıklamaları 'Cahillik' ile bağdaştırdı. O tepkilerden bazıları aşağıdaki gibi: