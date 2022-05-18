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  4. Sokak röportajında dehşet saçmıştı! Mersin'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

Sokak röportajında dehşet saçmıştı! Mersin'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

18.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki kişi sokak röportajı yaparken bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan Serkan Ç. elinde bıçakla röportaj yapan kişileri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler yağdırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından infial yarattı. Gözaltına alınan Serkan Ç. tutuklandı.

Sokak röportajında dehşet saçmıştı! Mersin'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

Serkan Ç.'nin sokak röportajı yapmaya çalışan kişileri bıçakla tehdit ettiği ve dini değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği anların sosyal medyada büyük tepki toplamasının üzerine harekete geçildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olayın ardından Serkan Ç. tutuklandı.

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ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRDI

Bir video paylaşım sitesinde yayın yapan 2 kişi, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki sokak röportajı sırasında daha önce konuştukları bir kişinin saldırısına uğradı.

Bu kişileri bıçakla tehdit eden, dini değerler ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Kimliği ve adresi belirlenen Serkan Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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