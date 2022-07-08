Sokak röportajında ilginç anlar! Yaşlı adam Haymana'yı yurt dışı sandı, sosyal medyada gündem oldu

Sokak röportajlarından ilginç diyaloglar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak yaşlı bir adamla tartışan gencin arasındaki konuşma oldukça ses getirdi. Söz konusu videoda "Haymanalıyım" diyen gence "Ne işin var burada? Vatanını neden terk edip neden geldin?" diye cevap veren yaşlı adam sosyal medyada viral oldu.

"Bizim önümüzü açın, yeter ya" diyen gence "Nerelisin?" diye soran yaşlı adam, "Haymanalıyım" cevabını alınca "Ne işin var burda? Oğlum vatanını terk edip neden buraya geldin?" diye sordu ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.





