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Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı.

"YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bursa Suriyeli sokak röportajı

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