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  4. Sokak röportajında kavga çıktı! Muhabirin yanından geçerken çöp atan şahıs çileden çıkarttı, gözü dönüp saldırdı

Sokak röportajında kavga çıktı! Muhabirin yanından geçerken çöp atan şahıs çileden çıkarttı, gözü dönüp saldırdı

03.11.2024 16:33
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03.11.2024 16:33
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Sokak röportajı yaptığı sırada yoldan geçen birinin yere çöp atılmasına öfkelenen muhabir tepki gösterince ortalık fena karıştı. Yere çöp attığı belirtilen genç hakaret edip yumruk savurdu. Tehditlerin de havada uçuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da sokak röportajı yapan muhabir, yere çöp atan şahsa tepki gösterdi, "Alo, al onu oradan. Terbiyesiz herif. Nasıl benim vatanımı kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin!" diyerek çıkıştı.

MUHABİRE ÇIKIŞTI

Bunun üzerine şahıs küfürlü tehdit savurdu, muhabirin üstüne yürüdü.

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Muhabir ise "Benim vatanımı kirletemezsin, yere çöp atamazsın" diyerek uyarmaya devam etti.

ELİNİ BELİNE GÖTÜRDÜ

Şahsın elini beline götürmesi dikkat çekti.

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Bu sırada bir kadın "İyi söyledin, çok haklısın" diyerek muhabire destek çıktı.

"ERKEKSEN GEL" DEYİP BAŞKA YERE ÇAĞIRDI

Olay yerinden uzaklaşmaya başlayınca muhabirle kadının geri çağırması üzerine saldırgan genç "Az ileride dükkan var. Erkeksen gel" dedi.

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KÜFREDİP YUMRUK ATTI

Muhabir "Sen gel" deyince şahıs yine küfrederek muhabire yumruk attı. Bunun üzerine vatandaşlar araya girdi, genç yere düştü.

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Kavga hararetlenirken vatandaşların araya girmesiyle birbirlerinden ayrıldılar.

OLAY YERİNDEKİ KADIN, SALDIRGANA ÇANTASIYLA VURDU

Videonun sonunda ise muhabire destek veren kadının saldırgan gence çantasıyla vurduğu görüldü.

Ekran görüntüsü 2024-11-03 160119Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga sokak röportajı
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