Sokak röportajında kavga çıktı! Muhabirin yanından geçerken çöp atan şahıs çileden çıkarttı, gözü dönüp saldırdı

İstanbul'da sokak röportajı yapan muhabir, yere çöp atan şahsa tepki gösterdi, "Alo, al onu oradan. Terbiyesiz herif. Nasıl benim vatanımı kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin!" diyerek çıkıştı.
Bunun üzerine şahıs küfürlü tehdit savurdu, muhabirin üstüne yürüdü.
Muhabir ise "Benim vatanımı kirletemezsin, yere çöp atamazsın" diyerek uyarmaya devam etti.
Şahsın elini beline götürmesi dikkat çekti.
Bu sırada bir kadın "İyi söyledin, çok haklısın" diyerek muhabire destek çıktı.
Olay yerinden uzaklaşmaya başlayınca muhabirle kadının geri çağırması üzerine saldırgan genç "Az ileride dükkan var. Erkeksen gel" dedi.
Muhabir "Sen gel" deyince şahıs yine küfrederek muhabire yumruk attı. Bunun üzerine vatandaşlar araya girdi, genç yere düştü.
Kavga hararetlenirken vatandaşların araya girmesiyle birbirlerinden ayrıldılar.
Videonun sonunda ise muhabire destek veren kadının saldırgan gence çantasıyla vurduğu görüldü.