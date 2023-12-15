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Sokak röportajında sosyal medyayı sallayan 'tayt' çıkışı: İmamoğlu'nu savunurken sıraladığı gerekçeler ilgi çekti

15.12.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Dün akşam, İBB Başkanlığı için yeniden aday olacağı resmileşen Ekrem İmamoğlu son olarak bir sokak röportajında ilginç bir şekilde gündeme geldi. İmamoğlu'nu hararetle savunan ve kendi ifadesiyle Türkiye İşçi Partili olan kadın, dışarıda taytla gezilebilmesiyle Ekrem İmamoğlu arasında bağlantı kurunca sosyal medya adeta yıkıldı.

Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Öyle ki İmamoğlu sokak röportajına da damgasını vurdu.

"EN AZINDAN TARİKAT AÇMIYOR"

Sosyal medyada çokça konuşulan sokak röportajında bir kadının Ekrem İmamoğlu'nu savunurken söyledikleri dikkat çekti. Türkiye İşçi Partili (TİP) olduğunu belirten kadın şunları söyledi:

"Tabii ki de Ekrem İmamoğlu. Geziyor, gezmeden eksikliği nasıl çözecek, nasıl görecek? En azından tarikat açmıyor, tecavüz yerleri açmıyor, sarıklılara 'hayır' dedi, rant kapılarını kapattı.

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"BUGÜN İNSANLAR TAYTLA GEZİYORSA..."

Aydın, çağdaş... Bugün bu insanlar taytla geziyorsa... Cumhuriyet'e bağlıyız. Cumhuriyet yüzünden tabii ki Ekrem İmamoğlu'na çamur atacaklar.

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Rant kapılarını kapattığı için tabii ki de Ekrem İmamoğlu. Sonuna kadar Cumhuriyet, sonuna kadar aydın insanlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu tayt
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