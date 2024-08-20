Sokak röportajındaki sözleri tutuklattırmıştı! Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi

İzmir'deki sokak röportajından Dilruba Kayserilioğlu adlı kadının sözleri sosyal medyada hızla yayılıp ses getirdi. Gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu çok geçmeden tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Kararın gerekçesi olarak ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçları belirtilmişti.

KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı kondu, tahliye kararı verildi.

Kayserilioğlu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklu kalmaya devam edecek.

NE DEMİŞTİ?

Sokak röportajında Instagram yasağı kararına tepkisini dile getiren Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümeti de sert şekilde eleştirmişti. Kayserilioğlu ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etmişti.