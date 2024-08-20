HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak röportajındaki sözleri tutuklattırmıştı! Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi

Sokak röportajındaki sözleri tutuklattırmıştı! Dilruba Kayserilioğlu için karar verildi

20.08.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram yasağına tepki gösterdiği sokak röportajındaki sözleriyle çok konuşulan Dilruba Kayserilioğlu iki ayrı suçlamayla tutuklanmıştı. Kayserilioğlu hakkındaki adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'deki sokak röportajından Dilruba Kayserilioğlu adlı kadının sözleri sosyal medyada hızla yayılıp ses getirdi. Gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu çok geçmeden tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Kararın gerekçesi olarak ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçları belirtilmişti.

Ekran görüntüsü 2024-08-20 165247

KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı kondu, tahliye kararı verildi.

Ekran görüntüsü 2024-08-20 165257

Kayserilioğlu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklu kalmaya devam edecek.

Ekran görüntüsü 2024-08-20 170646

NE DEMİŞTİ?

Sokak röportajında Instagram yasağı kararına tepkisini dile getiren Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümeti de sert şekilde eleştirmişti. Kayserilioğlu ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etmişti.

Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Y. için talimat verdi Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Y. için talimat verdi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sokak röportajı
En Çok Okunan Haberler
Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.