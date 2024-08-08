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  4. "Sokak röportajları" RTÜK'ün takibinde! 'Sosyolojik çatışmalara sevk eden...'

"Sokak röportajları" RTÜK'ün takibinde! 'Sosyolojik çatışmalara sevk eden...'

08.08.2024 16:22
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"Sokak röportajları" RTÜK'ün takibinde! 'Sosyolojik çatışmalara sevk eden...'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

"ANAYASAL BİR KURUM OLAN RTÜK'ÜN TAKİBİNDEDİR"

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirten Şahin, şunları paylaştı:

"Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sokak röportajı rtük
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