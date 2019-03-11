HABER

Sokak sanatçısına para cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Alsancak semtinde sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, canlı heykel performansı sergilediği için, zabıta tarafından, Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesildi.

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Alsancak semtinde sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, canlı heykel performansı sergilediği için, zabıta tarafından, Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesildi. İzmir'de yaşayan ve 2008 yılından bu yana canlı heykel performansı sergileyen Erdal Coşkun, dün (pazar) de Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldi. Yine performans sergileyen Coşkun'un yanına gelen zabıta ekipleri, gösteriye son vermesini istedi. 11 yıldır aynı yerde performans sergilediğini söyleyen Coşkun?a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verme' maddesinden 153 lira para cezası verildi. Dünyanın birçok yerinde canlı heykel performansı sergilediği söyleyen ve böyle bir ceza karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Coşkun, Bizler Sokak Sanatları Atölyesi'nin üyeleriyiz. Ben genel sanat yönetmenleriyim. 2008 yılından beri İzmir'de Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde gösteriler sergiliyoruz. Performans sanatı ve sokak sanatı ile ilgili sanatseverlere bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ben 11 yıldır performansa çıkıyorum. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün zabıtalar dilencilik suçlamasıyla ceza yazdılar. Sokak sanatını anlattım. Dünyada yaptığımız performanslardan bahsettim. Şu anda canlı heykel konusunda 24.5 saat rekorum olduğunu, bunu 35 saate çıkarmaya çalıştığımı anlattım. Fakat beni anlamadılar. 153 liralık ceza kestiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü herhangi bir ses sistemi kullanmıyordum. Pandomin sanatının alt dalı olan donuk imgeyle canlı heykel performansı sergiliyordum dedi. Zabıta ekiplerinin kendisine dilenci muamelesi yaptığını öne süren Coşkun, şunları söyledi Arkadaşlara anlatmaya çalıştım. İzmir özgür bir şehir. Bu sanat, sokaklarda 11 yıldır var. Tam seçim öncesinde sokak sanatçılarının sokaklardan kaldırmaya çalışmak, onlara seyyar satıcı, dilenci muamelesi yapmak bizi rahatsız ediyor. Bu konuda kentin kurumlarını, derneklerini ve siyasilerini sokak sanatçılarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sokakta insanlara sanatımızla ulaşıyoruz. Sokaklar sanatla aydınlanıyor. Biz sokakları güzelleştiren, insanları mutlu eden insanlarız. İnsanlar bizi istediği sürece sanatımızı yapmaya devam edeceğiz.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldıUzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği havalimanında test sürüşleri başladıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği havalimanında test sürüşleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Son dakika: Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

Pisa Kulesi'nden farksız! Kocaeli'nde korkutan görüntü

Pisa Kulesi'nden farksız! Kocaeli'nde korkutan görüntü

Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı! Cesetlerden birinin Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi

Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.