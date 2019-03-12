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Sokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

 İZMİR'de canlı heykel performansı gösterisi yaptığı sırada sanatçı Erdal Çoban'a zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre kesilen 153 TL para cezası iptal edildi.

Sokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de canlı heykel performansı gösterisi yaptığı sırada sanatçı Erdal Çoban'a zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre kesilen 153 TL para cezası iptal edildi.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde canlı heykel performans gösterisi yapan sanatçı Erdal Çoban, kendisine izin belgesi olup olmadığını soran zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen polis tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon Ekipleri Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Burada da Çoban'a, Kabahatler Kanunu'na göre 153 TL ceza kesildi. Erdal Çoban'ın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmasının ve DHA'nın haberi olayı gündeme taşımasının ardından belediye, tepki üzerine cezayı iptal etti. Zabıta hakkında işlem başlatıldı. Erdal Çoban'a geçen Ağustos ayında da Alaçatı'da iş yeri önünde yaptığı canlı heykel performansı gösterisi sırasında Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 218 lira ceza kesilmişti.

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Sokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildiSokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildiSokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildiSokak sanatçısına zabıtalarca verilen ceza iptal edildi

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