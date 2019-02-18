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Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunan 2 sanık, yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası ile 26 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik olarak 2018 Haziran’ında düzenledikleri operasyonda gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.D.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunan 2 sanık, yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası ile 26 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik olarak 2018 Haziran’ında düzenledikleri operasyonda gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.D. ve A.K. hakkında açılan davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi işe S.D. isimli sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile 13 bin 740 TL idari para cezasına hükmetti. Diğer sanık A.K. ise, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis ile 12 bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı.
Her iki sanık da, bu kararın ardından 8 aydır tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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