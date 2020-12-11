Sokak satıcılarına operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu sokak satıcılarına yönelik Erzurum, İstanbul ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7’si Erzurum, 2’si İzmir, 1’i İstanbul olmak üzere 10 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

